Omstreden oud-rapper Salah Edin betuigt spijt voor zijn muziek: 'Vergeef me'

ALPHEN AAN DEN RIJN - Tien jaar nadat voormalig rapper Salah Edin zijn eerste officiële album 'Nederlands Grootste Nachtmerrie' uitbracht, betuigt hij spijt voor zijn controversiële muziek. De 36-jarige Alphenaar, die tegenwoordig onder zijn geboortenaam Abid Tounssi door het leven gaat, biedt in een video zijn verontschuldigingen aan en vraagt om vergiffenis.

'Het spijt me, mocht mijn nalatenschap schade hebben toegebracht aan de volgende generaties of kinderen', zegt hij. 'Het spijt me van al die keren dat ik jullie valse hoop heb gegeven en verblind was door mijn ingenomen arrogantie.'Tounssi vervolgt in het fillmpje met: 'Vergeef mij voor het verkondigen van rebellie. De uitdaging te zoeken richting valse profetie. Vergeef me, voor het aanzetten tot haat en discussie. Het versterken van het stereotype beeld waar repressie het gevolg van is geworden.'Hij roept op Facebook op om zijn muziek geen aandacht meer te geven. Als moslim stelt hij een 'nieuwe weg' in te slaan, onder meer met zijn onemanshow 'Het Spijt Me', waarvan de aftrap zondag 29 januari gratis te bezoeken is bij Centrum De Middenweg in Rotterdam.Salah Edin stond als rapper bekend om zijn maatschappijkritische teksten. In 2007 leidde de videoclip voor zijn single 'Het Land Van...' tot Kamervragen van de SGP . Op de hoes van het album 'Nederlands Grootste Nachtmerrie' staat Salah Edin afgebeeld als Mohammed Bouyeri, de man die Theo van Gogh vermoordde. Hij klaagde met succes PVV-politicus Geert Wilders aan voor het abuis gebruiken van die afbeelding.Salah Edin werkte op muzikaal gebied samen met bekende artiesten als Ali B, Cilvaringz (Nederlandse producer, geaffilieerd met de Amerikaanse hiphopformatie Wu-Tang Clan), de Goudse zangeres Hind en de Deense rapgroep Outlandish. Hij acteerde onder andere in de film Bolletjes Blues, De President en All Stars 2: Old Stars en de tv-series Flow, Penoza en Seinpost.