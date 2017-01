Minder afvalstofheffing voor Gouwenaren die afval scheiden

Afvalophaler aan het werk bij vuilniswagen

GOUDA - De gemeente Gouda wil dat inwoners vanaf 2018 meer afval gaan scheiden. Gouwenaren die afval beter scheiden en dus minder restafval aanbieden gaan minder afvalstofheffing betalen.

Op dit moment scheidt 46 procent van de Goudse inwoners het afval. Gemiddeld biedt een Gouwenaar 212 kilo restafval per jaar aan, aldus de gemeente. In 2020 moet dat landelijk naar 100 kilo.



Wethouder Hilde Niezen vindt het een goede stap voor de duurzaamheid van Gouda. 'En voor de portemonnee van diegenen die hun afval goed gaan scheiden', zegt Niezen.



Grijze vuilniszak mag niet meer aan de straat



Voor het veranderen van het afvalsysteem wordt 2018 het overgangsjaar. Daardoor wordt de afvalstofheffing met 10 euro verlaagd. Voor een eenpersoonshuishouden wordt dat 259 euro en 326 euro voor een meerpersoonshuishouden.



Gouwenaren die in de binnenstad wonen en hun afvalzakken op straat zetten, moeten in vervolg speciale restafvalzakken kopen. Gewone grijze vuilniszakken mogen niet meer buiten gezet worden. Ze mogen nog wel in de ondergrondse containers.