Lekkage in Dorpsstraat Zoetermeer

Veel wateroverlast in Zoetermeer door geraakte leiding (Foto: Marofer)

ZOETERMEER - Door een lek in een waterleiding in de Dorpsstraat in Zoetermeer hebben zo'n 80 panden woensdagmiddag tijdelijk zonder water gezeten. Tijdens werkzaamheden van een ander bedrijf is de leiding is geraakt, zegt waterbedrijf Dunea.

Vanwege de lekkage is de kruising Leidsewallen-Dorpsstraat afgesloten, zegt de gemeente op Twitter. Ook bewoners van de Leidsewallen en het Nicolaasplein konden last hebben van de lekkage.



Monteurs van Dunea hebben het water weggepompt. De kapotte leiding is inmiddels vervangen door Dunea. Het waterbedrijf adviseert mensen wel om hun water te koken voordat ze het drinken. Inwoners krijgen daarover een brief in de bus.