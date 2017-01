Prinses Beatrix bij onthulling nieuw beeld Madurodam

DEN HAAG - Prinses Beatrix is woensdag 8 februari aanwezig bij de onthulling van een nieuw beeld bij Madurodam. Het gaat om het beeld 'Grote George'. Samen met 'Kleine George' is het een monument ter nagedachtenis aan de verzetsstrijder en naamgever van het attractiepark George Maduro.

Met de onthulling van het beeld wordt het herdenkingsjaar '100 jaar George Maduro' afgesloten. Burgemeester Jozias van Aartsen onthult het nieuwe beeld.Het kleine beeld werd onthuld op 15 juli 2016. Die dag was de start van het herdenkingsjaar en de 100ste verjaardag van Maduro.Attractiepark Madurodam werd in 1952 geopend door Prinses Beatrix. De miniatuurstad is betaald met startkapitaal van de ouders van George Maduro, ter herinnering aan hun enige zoon.