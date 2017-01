Haagse Stadspartij komt op voor krakers De Vloek: 'Kosten ontruiming nog niet incasseren'

DEN HAAG - Als het aan de Haagse Stadspartij ligt, hoeven de krakers van De Vloek nog niet op te draaien voor de ontruimingskosten. Raadslid Peter Bos roept de gemeente op om eerst het hoger beroep af te wachten. De laatste groep illegale bewoners van het voormalige krakersbolwerk in Den Haag is volgens de rechtbank ruim 30.000 euro schuldig aan de gemeente.

De Haagse Stadspartij heeft raadsvragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. 'In theorie is het mogelijk dat uiteindelijk slechts één of enkele van de veroordeelden voor het totale bedrag zullen opdraaien', aldus Bos. 'Dat vind ik echt niet kunnen.'Hoewel hij de rechterlijke uitspraak respecteert, zegt het raadslid van de Haagse Stadspartij zich te verbazen over de kosten die door de gemeente zijn geclaimd. 'Ik heb gezien dat meubels die ik ooit zelf in het pand had achtergelaten zijn afgevoerd door de gemeente en dat de kosten daarvan nu op de krakers zijn verhaald. Dat was niet de afspraak en ook daar ga ik nog op terugkomen.'