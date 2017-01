Nieuwe tentoonstelling Voorlinden: van hardlopen tot live-action

WASSENAAR - Het is een wel heel ongewoon gezicht voor de bezoekers van museum Voorlinden in Wassenaar: tijdens het kijken naar de schilderijen komt er ineens een hardloper voorbij. Het betreft een kunstwerk van Engelse kunstenaar Martin Creed. De tentoonstelling waar dit bij hoort opent op 20 februari.

Iedereen heeft zich kunnen aanmelden om deel uit te maken van het kunstwerk van Creed, maar je moest wel aan een aantal eisen voldoen. Zo is het belangrijk dat je een goede conditie hebt en dat je uit de buurt van Den Haag of Wassenaar komt. 'Ik heb het idee dat de pauzes tussen het rennen steeds korter worden', vertelt Laura Geurs. Zij is één van de hardlopers die woensdag een training hadden.'Het is heel leuk om hardlopen te verbinden met kunst. In een museum is het vaak heel stil en door dat te combineren met het snelle van het rennen is het heel bijzonder', aldus Geurs.Het is niet het enige opvallende kunstwerk dat vanaf vrijdag wordt vertoond. 'We hebben een aantal live-action-schilderijen gemaakt, er komt een zaal vol met broccolischilderijen, een kamer vol cactussen en nog veel meer', zegt Suzanne Swarts. Als directeur van het museum is ze erg betrokken bij de expositie.De hardlopers moeten zich houden aan strenge regels die de kunstenaar heeft opgestelt. Zo moet je de precieze seconden die je over het rennen doet wachten tot je weer terugrent. Zo ontstaat er volgens Swarts een soort ritme: 'Het is dan net het tikken van een klok. Als je op een bank gaat zitten en gewoon gaat kijken naar de mensen die rennen dan vallen je hele andere dingen op. Je gaat dan echt letten op de houding van de mensen.'