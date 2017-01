Haags schaakcafé bang voor sluiting als vergunning te laat komt

DEN HAAG - Schaakvereniging En Passant uit Den Haag groeit en wil daarom uitbreiden. De vereniging heeft daarvoor een vergunning aangevraagd bij de gemeente, maar is bang dat die niet op tijd wordt afgegeven.

'Dat zou betekenen dat wij op korte termijn misschien moeten sluiten', zegt directeur Dimitri Karagantcheff.De vereniging zit nu op de hoek van de Nieuwe Molstraat en de Looijerstraat, maar dat is te klein geworden. 'Als we willen doorgroeien dan moeten we een nieuwe pand betreden, wat tweeënhalf tot drie keer zo groot is dan waar we nu zitten'. En Passant wil verhuizen naar een groter pand aan de Looijerstraat om er een Cultureel Denksportcentrum op te zetten.De gemeente Den Haag zegt op de hoogte te zijn van de situatie. De komende twee weken zijn hierover nog gesprekken met de afdelingen Sport, Economie en Veiligheid. 'Niet alleen het schaakcafé heeft met dit beleid te maken', zegt de gemeente.Karagantcheff hoopt dat ze het redden. 'We zijn het enige schaakcafé in Den Haag. Ze moeten gaan inzien dat wij geen café zijn maar een belangrijk schaakinstituut in de buurt en de gemeente.