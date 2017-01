Wethouder Gerard van As wil meer woningen in bijna volgebouwd Alphen aan den Rijn

De Alphense wethouder Gerard van As.

ALPHEN AAN DEN RIJN - Hoewel de stad Alphen aan den Rijn al bijna is volgebouwd, vindt wethouder Gerard van As (Nieuw Elan) dat er ook na 2025 nog woningen bij moeten komen. Dat zegt hij in een interview met Studio Alphen, mediapartner van Omroep West. De gemeente Alphen moet dan wel de provincie Zuid-Holland zien te overtuigen van de noodzaak, want die is op dit moment geen voorstander.





'Als we nu geen actie ondernemen, kunnen we na 2025 niks. Een volgend gemeentebestuur moet er niet te laat achter komen dat ze de komende acht jaar niet kunnen bouwen', vindt Van As.





Meer dan 70.000 inwoners



De gemeente telt momenteel zo'n 107.000 inwoners, waarvan meer dan 70.000 in de stad Alphen. Om alleen al de huidige Alphenaren te kunnen blijven huisvesten, moeten er jaarlijks vijfhonderd nieuwe woningen bij komen, met het oog op kinderen die in toekomst op zichzelf gaan wonen. Volgens Van As zijn er in de gemeentelijke dorpskernen wél genoeg potentiële woningbouwlocaties.



Van As noemt de Gnephoek, een polder annex buurtschap tussen Alphen en Koudekerk, als belangrijkste optie voor woningbouw. Andere mogelijkheden zijn volgens hem het gebied ter hoogte van de Koningin Máximabrug, het gebied ten noorden van de Ridderbuurt en het weiland tussen Alphen, Woubrugge en de N207 (noordkant van de Heuvelweg).



'We regelen dit voor ons nageslacht en ons toekomstige gemeentebestuur', aldus Van As, die eerst nog de Alphense gemeenteraad achter zich moet zien te krijgen. De wethouder wijst erop dat een dergelijke procedure om goedkeuring voor meer woningbouw te krijgen, tot en met de Raad van State aan toe, zes tot acht jaar duurt.

