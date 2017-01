Den Haag stopt tijdelijk met proef commerciële bouwcontrole

DEN HAAG - De gemeente Den Haag stopt tijdelijk met de pilot waarin bouwtoezicht bij de bouwsector zelf ligt. De gemeente vindt dat er te weinig zekerheid is over de kwaliteit en veiligheid van nieuwe woningen. De gemeente laat onderzoeken of dat inderdaad zo is.

Den Haag doet sinds 2014 mee aan de landelijke pilot. In september had de gemeenteraad kritiek op het experiment 'De gemeente staat op grotere afstand van de bouw, er wordt gebouwd zonder dat er een vergunning is aangevraagd en voor niemand is duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is voor de veiligheid van de inwoners van Den Haag', zei D66-raadslid Anne Toeters tijdens een vergadering in september.De rapporten van de instanties blijken echter oppervlakkiger te zijn dan de gemeente was gewend. Ook kreeg de gemeente geen opleverdossiers, waardoor er bij 102 Haagse woningen niet bekend was in hoeverre bewoning van de panden verantwoord is.Dat vindt de gemeente onverantwoord. 'Bewoners moeten er altijd op kunnen vertrouwen dat hun huis deugdelijk gebouwd is', zegt wethouder Joris Wijsmuller.