ADO-spits Havenaar ontslagen uit Japans ziekenhuis en dit weekend terug in Nederland

DEN HAAG - ADO Den Haag-speler Mike Havenaar is woensdag ontslagen uit een Japans ziekenhuis en vliegt dit weekend terug naar Nederland. Dat laat de familie van Havenaar weten aan Omroep West.

De 29-jarige spits lag sinds begin januari in een Japans ziekenhuis met een virusinfectie in zijn hoofd. Woensdag onderging hij weer een scan en waren de resultaten positief. Havenaar speelde zijn laatste wedstrijd op 4 december. Toen moest hij voortijdig naar de kant met een kuitblessure.Eerder sprak ADO-trainer Zeljko Petrovic de hoop uit Havenaar in februari weer te kunnen inzetten . Het is nog maar de vraag of Havenaar, gezien zijn conditionele achterstand, dat gaat halen.