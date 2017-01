'Transfer Memphis Depay van Manchester United naar Lyon vrijwel rond'

MOORDRECHT - De overgang van Moordrechter Memphis Depay van Manchester United naar Olympique Lyon is vrijwel rond. Dat meldde de doorgaans goed ingevoerde Franse sportkrant L'Equipe woensdagavond. Volgens het dagblad moeten alleen nog enkele details van de deal worden geregeld.

Aanvaller Depay (22) ondergaat op korte termijn een medische keuring bij de Franse club. Als hij die goed doorstaat, ondertekent hij een contract voor 4,5 jaar in Lyon. Met de transfer is naar verluidt een bedrag tussen 15 en 20 miljoen euro gemoeid.Manchester United nam Depay op advies van de toenmalige trainer Louis van Gaal in 2015 over voor een bedrag van ruim 30 miljoen euro van PSV. Hij kon de hoge verwachtingen echter niet waarmaken. Dit seizoen krijgt Depay nog nauwelijks speeltijd van de nieuwe trainer José Mourinho.Eerdere pogingen van Lyon om de Nederlandse international over te nemen, strandden op de vraagprijs van Manchester United. Volgens L'Equipe hebben beide clubs elkaar nu toch gevonden.