'Residentie Orkest moet meer gaan verdienen om uit het rood te komen'

DEN HAAG - De gemeente Den Haag vindt dat het Residentie Orkest zelf meer geld moet gaan verdienen, omdat het orkest het anders niet gaat redden. Het orkest staat 900.000 euro in het rood.

Dat het Residentie Orkest het afgelopen boekjaar in de rode cijfers afsluit komt door drie factoren. De afgelopen jaren heeft het orkest veel minder subsidie gekregen dan de periode daarvoor. Daarnaast is er veel minder verdiend dan werd verwacht. De problemen zijn groter geworden door een slechte financiële administratie.In september heeft het orkest een nieuwe zakelijke directeur gekregen. Een nieuw plan moet ervoor zorgen dat de financiële situatie voor 2020 is verbeterd en het orkest weer in de plus staat.