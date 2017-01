Provincie baalt van problemen op het spoor

REGIO - Provinciebestuurder Floor Vermeulen (VVD) gaat ervan uit dat 'de problemen op het spoor vandaag nog zijn opgelost'. De afgelopen weken bleven bijna dagelijks reizigers achter op het perron op de trajecten Utrecht-Leiden en Gouda-Alphen.

Statenlid Berend Potjer van GroenLinks vroeg gedeputeerde Vermeulen om tekst en uitleg over de situatie op het spoor. 'Werkgevers zitten dagelijks in spanning hoeveel werknemers verschijnen en wanneer. Schoolhoofden vragen zich af of de leerlingen het redden. En zieken weten niet of hun verpleging komt opdagen.' GroenLinks noemt deze situatie 'onwenselijk, onhoudbaar en onacceptabel'.Volgens de provinciebestuurder hebben de problemen op het spoor verschillende factoren. Zo is de dienstregeling van de NS veranderd, zijn er allerlei spoorwerkzaamheden en is er sprake van een capaciteitstekort. Die problemen moeten snel ten einde zijn, zegt Vermeulen. 'En als dat niet het geval is, zullen we er bij de staatssecretaris op aan blijven dringen, zodat zij er alles aan doet om NS en ProRail de problemen op te laten lossen.'Op de provinciale lijn tussen Alphen aan den Rijn en Gouda rijden sinds vorige maand nieuwe treinen van R-net. Vermeulen: 'Het zijn heel mooie treinen, maar ze deden het nog niet zo goed als dat we hadden gehoopt. De NS zegt de bouwer zelfs naar Nederland te hebben gehaald om de effecten te verhelpen.'Volgens de provinciebestuurder gaat het om 'kinderziektes' . 'Maar kinderziektes moet je eigenlijk niet hebben, want er is een uitgebreide testfase', vindt Vermeulen. De gedeputeerde verzekert: 'Als dit echt heeft geleid tot prestaties die onder het niveau zakken, dan nemen we natuurlijk ook maatregelen. Dan zal NS een vergoeding moeten betalen voor het werk dat ze niet geleverd hebben. Dat komt uiteraard ten goede van de reiziger.'Ook het traject tussen Den Haag en Rotterdam kwam ter sprake. Momenteel rijden daar minder treinen wegens capaciteitsproblemen. SP-Statenlid Lies van Aelst noemt dit traject een regelrecht drama. 'Ik hoop dat er wat wordt gedaan aan deze dagelijkse sardientjes-in-blik-experience van onze reizigers.' Vermeulen antwoordt op zijn beurt: 'Wij zijn daar als regio niet blij mee. Maar de Tweede Kamer gaat daarover.'