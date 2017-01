Megagroot portret Chuck Deely aan gevel Paard van Troje

DEN HAAG - Haagse kunstenaars beginnen donderdagavond aan een heel erg groot portret van de overleden straatmuzikant Chuck Deely. Vanaf maandag hangt het kunstwerk een maand lang op de gevel van het Paard van Troje.

The Hague Street Art kwam met het idee voor het portret. De organisatie houdt zich bezig met kunst in de Haagse straten en vindt dat Chuck daar perfect inpast. 'Als je aan straatartiesten denkt, denk je gewoon aan Chuck', zegt Jochem Cats.Het portret is ontworpen door kunstenaarscollectief Bier en Brood. En dat is niet toevallig: 'Chuck had een rauw leven en ons werk oogt ook rauw met zwart-wit, veel details en beetje rafelig', vertelt ontwerper Koen Harmsma van Bier en BroodHet kunstwerk is 5 bij 5 meter groot. Na een maand gaat het weer van de gevel af. The Hague Street Art hoopt dat iemand het kunstwerk dan wil adopteren.