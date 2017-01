Delfts transportbedrijf Van der Lee overgenomen door Belgen

Het pand van Van der Lee in Delft (Foto: printscreen Google Maps)

DELFT - Transportbedrijf Van der Lee is overgenomen door het Belgische Vervaeke, dat schrijft regionale omroep L1 uit Limburg. Het hoofdkantoor staat aan de Haagweg in Delft.

Zowel Van der Lee als Vervaeke is gespecialiseerd in het vervoer van gevaarlijke stoffen. Na de overnamen wordt het Belgische bedrijf een van de grootste in de sector. De reden van de overname is niet bekend.



Familiebedrijf Van der Lee heeft zes vestigingen, waaronder een in België en Duitsland. De vervoerder heeft een jaarlijkse omzet van 50 miljoen euro. Bij het bedrijf werken 400 mensen.



Eigen identiteit



Volgense een verklaring houden de bedrijven hun eigen identiteit. Na de overname zal het bedrijf 110 miljoen euro omzetten, werken er 900 mensen en heeft het bedrijf in totaal 700 vrachtwagens.