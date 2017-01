Burgemeester wil verbod op zwaar knalvuurwerk in Westland

Een cobra. (Foto: ANP)

WESTLAND - Burgemeester Sjaak van der Tak van Westland is helemaal klaar met onnodige schades door knalvuurwerk, meldt mediapartner de WOS. Van der Tak wil dat de Europese landen gezamenlijk de import van het illegale vuurwerk aanpakken. Dat zou kunnen door een verdrag, of door een totaal verbod op knalvuurwerk in Europa.





Siervuurwerk daarentegen vindt Van der Tak prima. 'Dat vindt iedereen prachtig en daar kun je gezellig samen naar kijken.' De burgemeester wil met de gemeenteraad om de tafel zitten om over het onderwerp te praten.



LEES OOK: Burgemeester Van Aartsen wil debat over totaalverbod op consumentenvuurwerk

Ook afgelopen jaarwisseling ontstond er door zwaar, illegaal knalvuurwerk flinke schade in het Westland. Zo zijn er drie ondergrondse containers opgeblazen, de schade is 5.000 euro per stuk. Wat de burgemeester betreft moet het knalvuurwerk dan ook de wereld uit.Siervuurwerk daarentegen vindt Van der Tak prima. 'Dat vindt iedereen prachtig en daar kun je gezellig samen naar kijken.' De burgemeester wil met de gemeenteraad om de tafel zitten om over het onderwerp te praten.