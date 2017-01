Schaatsen zonder ijs, hoe ziet dat eruit? Actie voor behoud IJshal Leiden

LEIDEN - Altijd willen weten hoe een schaatswedstrijd zonder ijs er uit ziet? In een ludiek filmpje showen kunstschaatsers, ijshockeyers, short track- en langebaanschaatsers deze bijzondere vaardigheid. De jongeren voeren hiermee actie tegen de plannen van de gemeente Leiden om geen nieuwe ijshal te bouwen in de sleutelstad.

De huidige schaatshal aan de Vondellaan in Leiden is hard aan renovatie toe, maar dat werd uitgesteld omdat er plannen waren voor nieuwbouw. Het college heeft in december een punt achter deze plannen gezet; het geld is nodig voor de bouw van een nieuw zwembad en een nieuwe sporthal. Donderdagavond licht wethouder Paul Dirkse in de commissie de plannen over de sluiting toe.'Als er geen nieuwbouw komt, is het niet de vraag óf de huidige schaatshal gaat sluiten, maar wanneer', zegt Jeroen Straathof, oud-olympiër en woordvoerder voor de Leidse ijsverenigingen.LEES OOK: Gemeente Leiden gaat verder met ijsbaan van 250 meter