Partij voor de Dieren wil maatregelen tegen bijtende honden Pijnacker-Nootdorp

PIJNACKER-NOOTDORP - De gemeente Pijnacker-Nootdorp moet optreden tegen eigenaren van honden die andere dieren of mensen bijten. Dat vindt Carla Viegen van de Partij voor de Dieren in Pijnacker-Nootdorp.

Aanleiding is het doodbijten eind vorig jaar van een zwaan in de gemeente door een hond. Carla Viegen had eerder al vragen gesteld aan het college van B&W. Volgens haar komen de antwoorden er op neer dat de gemeente niets doet. De Partij van Dieren vindt deze houding te passief.In de nieuwe reeks vragen merkt de partij op dat een hond, die zo maar een zwaan dood bijt , ook een gevaar kan vormen voor de veiligheid van kinderen en volwassenen. Als in de toekomst weer zo'n incident plaatsvindt en de eigenaar is bekend, dan zou de gemeente maatregelen kunnen treffen tegen de eigenaar van de hond.