Kiki Bertens verder in dubbelspel Australian Open

Kiki Bertens - Australian Open 2013

WESTLAND - De Westlandse Tennisster Kiki Bertens heeft donderdag in het dubbelspel de tweede ronde bereikt op de Australian Open.

De Nederlandse was met haar Zweedse partner Johanna Larsson te sterk voor de Amerikaansen Shelby Rogers en Taylor Townsend. Bertens en Larsson, als veertiende geplaatst in Melbourne, wonnen in drie sets: 6-2 5-7 6-4.



Bertens en Larsson wonnen vroeg in het jaar al het dubbeltoernooi in Auckland, daarna vloog het koppel er in Hobart in de eerste ronde uit. In het enkelspel verloor Bertens op de Australian Open al in de eerste ronde van de Amerikaanse Varvara Lepchenko.