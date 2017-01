Minister Ard van der Steur aanwezig bij uitvaartplechtigheid Haagse agent

DEN HAAG - In Boskoop is de uitvaartplechtigheid begonnen van de overleden Haagse agent Mario. Minister Ard van der Steur en de burgemeesters van Jozias Van Aartsen (Den Haag) en Liesbeth Spies (Alphen aan den Rijn) zijn ook aanwezig.

Mario werd door zijn collega's opgewacht bij Flora Boskoop. Op de Parklaan was een erehaag van 300 agenten. Het afscheid van agent Mario Prosperi is ook voor geïnteresseerden te volgen via een livestream op YouTube De 36-jarige politieman Mario werd tijdens de jaarwisseling in Den Haag aangereden . Hij overleed na anderhalve week in coma te hebben gelegen. Het lijkt erop dat de aanrijding geen opzet was. Onderzocht wordt nog of de 27-jarige bestuurster iets te verwijten valt.