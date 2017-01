Nu of nooit: natuurijs in de regio

Regio - Het zijn zenuwslopende dagen voor mensen die de schaatskoorts te pakken hebben. Vandaag lijkt het D-day voor veel schaatsbanen met natuurijs. In De Lier, Boskoop, Ammerstol en het Haagse Zuiderpark bleek het ijs al dik genoeg. Maar in Schipluiden kan ook vandaag nog niet geschaatst worden.

IJsmeesters en schaatsfanaten willen maar een ding horen en dat is dat het ijs dik genoeg is om op te schaatsen. Vandaag zijn vier traditionele banen in de regio geopend.