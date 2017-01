Verdachte ontkent burgemeester Rodenburg (Midden-Delfland) te hebben bedreigd

DEN HAAG - Jan van V. uit Maasland ontkent dat hij burgemeester Arnoud Rodenburg van Midden-Delfland heeft bedreigd. Ook ontkent hij de weduwe van de gemeentesecretaris te hebben gechanteerd en wethouder Annemiek de Goede-van Tiel per brief te hebben uitgescholden.

Dat zei zijn advocaat Thomas Venneman donderdagochtend na afloop van een 'pro formazitting', waarbij de zaak nog niet inhoudelijk wordt behandeld. Van V. (58) was zelf niet aanwezig bij de zitting in de Haagse rechtbank. Vanwege zijn 'slechte zicht' kon hij niet naar het Paleis van Justitie rijden, aldus Venneman.Rodenburg ontving na zijn herbenoeming als burgemeester twee anonieme dreigbrieven . De 58-jarige man uit Maasland werd in juni vorig jaar opgepakt. Bij de brieven aan Rodenburg in maart en mei zaten twee bewerkte foto's. Op de één was Rodenburg afgebeeld met een haai op de achtergrond.Op de andere foto stond de burgemeester ondersteboven afgebeeld. De verdachte dringt er in de brief van maart op aan dat de burgemeester vertrekt, 'en wel voor 1 juli 2016'. Als Rodenburg dit niet doet, 'moet hij dat maar voelen'. 'De haaien jagen nu op je in je eigen aquarium en wij hebben ze losgelaten. Je wilde ons niet met rust laten, nu doen we hetzelfde met jou. Je was gewaarschuwd. Vertrek zo lang het nog kan zonder gezichtsverlies.'In juni eiste de verdachte 9.650 euro van de weduwe van de gemeentesecretaris. Van V. zou hebben gedreigd belastende informatie over de secretaris openbaar te maken. Wethouder De Goede zou op dezelfde ook een brief van de 58-jarige Maaslander hebben ontvangen. Daarin werd de wethouder uitgescholden voor een 'goor rotwijf met varkenskop'.Maar volgens zijn advocaat is Van V. dus niet verantwoordelijk voor de bedreigingen, belediging en afpersing . Wel heeft de 58-jarige man al een langlopend conflict met de gemeente Midden-Delfland heeft, aldus Venneman. 'Mijn cliënt zegt dat de gemeente post van hem en zijn vader heeft onderschept.' Over de inhoud van de brieven wil de advocaat niets kwijt.Ook Rodenburg was donderdag niet aanwezig in de Haagse rechtbank. Volgens een woordvoerder van de gemeente gaat de burgemeester wel naar de inhoudelijke behandeling van de zaak. Die staat gepland op 20 april.