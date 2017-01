Zoetermeer voert alcoholverbod in voor Bossenbuurt

Foto: ANP

ZOETERMEER - Alcohol drinken is vanaf volgende week verboden in de Zoetermeerse Bossenbuurt. De gemeente neemt die maatregel om een einde te maken de aanhoudende overlast in de wijk Meerzicht.





Behalve het drinken van alcohol is ook bezit van aangebroken blikjes en geopende flessen met alcoholhoudende drank verboden. Dit geldt nu al op alle schoolpleinen en speelplekken in Zoetermeer.



Stadsmarshall



Een andere maatregel die de gemeente heeft genomen om de veiligheid te verbeteren, is de komst van een stadsmarshall. Daarnaast zegt Zoetermeer dat de toezicht en handhaving worden aangescherpt, het groen wordt opgeknapt, de verlichting wordt aangepast en de bestrating wordt verbeterd.



Door: Redactie Correctie melden