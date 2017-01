VIDEO: Wippolderlaan (N211) flink op schop

Foto: Omroep West

DEN HAAG - De Wippolderlaan (N211) tussen Den Haag en Wateringen gaat volgend jaar flink op de schop. Zo gaat de weg tussen de Veilingroute en de Laan van Wateringse Veld van twee keer twee rijstroken naar twee keer drie rijstroken. Donderdagavond is er een informatieavond voor de bewoners in basisschool De Fontein in de Haagse wijk Wateringse Veld.





Kijk hieronder naar het animatiefilmpje van de provincie Zuid-Holland.





41 miljoen



Het werk aan de Wippolderlaan staat gepland voor medio 2018, maar dan moeten de gemeenteraden van Westland en Midden-Delfland wel akkoord gaan. Rond 2020 zou het werk klaar moeten zijn. Met het project is 41 miljoen euro gemoeid.



De informatieavond is in basisschool De Fontein aan de Laan van Wateringseveld. De bijeenkomst duurt van 19.00 uur tot 21.00 uur. Om 19.15 uur zal er een presentatie zijn.

Het toevoegen van een rijstrook per richting is niet de enige verandering . Ook wordt de kruising met de Laan van Wateringse Veld gewijzigd door middel van een viaduct. Verkeer vanuit de wijk Wateringse Veld naar de A4 moet dan van dat viaduct gebruik maken, net als de verkeersstroom uit Westland naar de Haagse wijk.

