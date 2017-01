Haagse jihadverdachte Laura Hansen: 'Ik heb niet meegedaan aan terroristische organisatie'

DEN HAAG - Laura Hansen, de Haagse jihadverdachte die in juli vorig jaar volgens eigen zeggen met haar kinderen ontsnapte aan IS, ontkent dat ze betrokken is bij een terroristische organisatie. Ze gaf donderdag voor de eerste keer een verklaring bij de rechtbank in Den Haag, die een verzoek tot vrijlating heeft afgewezen.

'Ik heb niet meegedaan aan een terroristische organisatie. Dat is ook nooit mijn intentie geweest. Dat moet duidelijk zijn', zei Hansen. 'Ik ben teruggekomen omdat ik het vreselijk vond wat ISIS daar allemaal deed. En nu wordt gedaan alsof ik een grote crimineel ben.'Vanwege privacyredenen werd ze afgeschermd, om te voorkomen dat ze door tekenaars kon worden geportretteerd. De Haagse zou haar uiterlijk hebben aangepast, in vergelijking met hoe ze vorig jaar in de media kwam.In tranen deed Hansen haar verhaal. 'Ik heb het er erg moeilijk mee', sprak ze met gebroken stem. 'En ik mis gewoon mijn kinderen. In de gevangenis kan ik geen leven opbouwen. Ik kan bijvoorbeeld geen studie doen. Ik zit gewoon niks te doen en alleen maar te wachten op mijn proces.'Tot donderdag weigerde Hansen het woord te nemen bij de rechtbank. Volgens haar wilde ze dat wel, maar had haar vorige advocaat dat afgeraden. Ook benadrukte Hansen dat ze geen belijdend moslima meer is. Haar kinderen verblijven in Nederland en zijn onder toezicht van Jeugdzorg.Het Openbaar Ministerie gaat nog steeds uit van het 'zwartste scenario': dat Hansen is teruggekomen 'met een opdracht'. Ondanks verzoeken van de verdediging kan het psychologisch onderzoek van Hansen in het Pieter Baans Centrum (Hansen: 'Daar loopt van alles rond. Ook pedofielen en moordenaars, hoorde ik.') volgende week woensdag gewoon doorgaan van de rechter.Haar huidige advocaat riep de rechtbank op om Hansen vrij te laten, omdat er volgens hem geen kans op herhaling zou zijn. 'Ze zit nu op de TA (terreurafdeling, red.) tussen mensen van wie ze juist afstand wilde nemen. Dat is niet makkelijk als enige niet-moslim', zei hij. De rechter vindt het maatschappelijk en strafrechtelijk belang zwaarder wegen dan het persoonlijk belang van Hansen.