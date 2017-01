Aanhoudingen Amsterdam na mishandeling in Voorburg

Archieffoto

VOORBURG - De politie heeft woensdagavond na een achtervolging in Amsterdam drie mensen aangehouden op verdenking van mishandeling van een man uit Voorburg.

Bij het 32-jarige slachtoffer werd woensdagavond aangebeld in de Lodensteijnstraat in Voorburg door twee mannen. Na een kort gesprek werd de bewoner mishandeld. Samen met een vrouw gingen de daders er vandoor in een auto richting Amsterdam.



Het slachtoffer belde de politie waarop die de achtervolging inzette. De auto stopte op de Fosfaatweg in Amsterdam waar de drie inzittenden werden aangehouden. Volgens de politie hebben meerdere politievoertuigen aan de achtervolging meegedaan.