Emotionele toespraken tijdens uitvaart betrokken 'politiemens' Mario

BOSKOOP - 'We zullen beloven dat we altijd waakzaam en dienstbaar zullen zijn naar jouw familie. Altijd zullen we voor ze klaarstaan. Als ploeg, maar vooral als jouw maatjes.' Dat zei een geëmotioneerde Melissa de Vreeden, een collega en goede vriendin van de onlangs overleden politieman Mario Prosperi (36) donderdagochtend in Boskoop tijdens de uitvaartdienst .

De Vreeden vertelde haar verhaal temidden van negen collega-agenten. 'Een ploeg die zonder jou nooit meer hetzelfde zal zijn.' Ze prees Mario onder meer om zijn humor. 'Er ging geen dienst voorbij zonder dat je één van ons of zelfs ons allemaal in de zeik nam. Die glimlach die jij dan van oor tot oor had en de glinstering in je ogen, staan in ons geheugen gegrift. Een bijzondere vriendschap is weggerukt uit ons leven.'Mario werd tijdens de jaarwisseling in Den Haag aangereden . Hij overleed na anderhalve week in coma te hebben gelegen. Het lijkt erop dat de aanrijding geen opzet was. Onderzocht wordt nog of de 27-jarige bestuurster iets te verwijten valt.Tijdens de uitvaart spraken onder anderen de politiechef van de eenheid Den Haag Paul van Musscher, familieleden van Mario en collega's van bureau De Heemstraat. Onder anderen Minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie), de korpschef van de Nationale Politie Erik Akerboom en de burgemeesters Jozias Van Aartsen (Den Haag) en Liesbeth Spies (Alphen aan den Rijn) waren aanwezig bij de dienst.De uitvaart ging gepaard met 'korpseer'. Op de Parklaan in Boskoop stond een erehaag van 300 agenten . De kist werd naar binnengedragen door naaste collega's van Mario. Binnen op het podium stond er een erewacht van agenten om de kist heen.Uit de toespraken rijst een beeld op van een zeer betrokken agent. Volgens vader Ed Prosperi wist Mario al op zijn zestiende dat hij bij de politie wilde. 'Zoals iedere ouder ben je bang dat de kans bestaat dat er iets met je kind kan gebeuren.'Net als De Vreeden zeggen veel andere vrienden en familieleden van Mario zijn humor te gaan missen. Zijn vriendin Karin brak tijdens haar toespraak in tranen uit. 'Ineens is alles anders. Je bent bij me weggetrokken en ik kan niks doen om je bij me te houden.' Karin zette met haar 2 dochtertjes een foto van het samengestelde gezin naast de kist.Politiechef Van Musscher roemde Mario tijdens zijn toespraak om zijn betrokkenheid. 'Mario maakte onderscheid tussen politieagenten en politiemensen. Een politiemens is meer dan een politieagent. Poltiemensen brengen iets extra's: compassie, vriendelijkheid naar mensen, rechtschapenheid en vanuit oprechte interesse hulp aanbieden aan mensen die dat nodig hebben. Begaan met alles wat er om hem heen gebeurt. Zo'n politiemens was Mario.'