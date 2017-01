A13 weer open richting Den Haag na tweede aanrijding met vrachtwagen

Foto: Regio15 Foto: Marofer

DEN HAAG - Op de A13 ter hoogte van Delft is donderdagmiddag opnieuw een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen en een personenauto. Twee mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in de file die ontstond na een eerdere aanrijding. De weg tussen Kleinpolderplein en Delft-Zuid was tijdelijk dicht. Die is inmiddels weer open.





Beelden van het ongeluk van donderdagochtend.





Eerder deze dag gebeurde er dus ook al een ongeluk op de A13 bij Delft waarbij een vrachtwagen betrokken was. De chauffeur van de vrachtwagen kwam daarbij om het leven. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Het slachtoffer is een 55-jarige man uit Sliedrecht.De aanrijding van donderdagochtend leidde tot een verkeersinfarct richting Den Haag. Verkeer moet zeker tot 16.30 uur omrijden over de A4, zo luidt het advies. Bij de aanrijding in de middag landde ook een traumahelikopter om medische zorg te verlenen.