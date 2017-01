Familie overleden agent Mario dankbaar voor steunbetuigingen: 'Overweldigend en ontroerend'

DEN HAAG - Nabestaanden van de overleden Haagse politieagent Mario zijn diep geraakt door alle steun die ze hebben gekregen. De familie richt zich in een dankwoord aan iedereen die de afgelopen weken zijn medeleven heeft betuigd. 'Alle steunbetuigingen en reacties waren overweldigend en ontroerend tegelijk.'

De uitvaart van Mario , die op maandag 9 januari overleed aan de gevolgen van een tragisch ongeval tijdens nieuwjaarsnacht, was donderdag in zijn woonplaats Boskoop. Na afloop sprak Mario's familie haar oprechte dank uit voor de steun van vrienden en bekenden, collega's en onbekenden . 'We waren compleet verrast door de enorme aandacht die hem, en daarmee ook ons, ten deel viel.'Omdat Mario na zijn ongeluk landelijke bekendheid kreeg, koos de familie er bewust voor om de media een deel van de uitvaart in beeld te laten brengen. 'Mario heeft vandaag een afscheid gekregen zoals hij dat verdiende. Vanaf nu is Mario weer gewoon "van ons" en zullen wij, buiten de schijnwerpers van de (social) media, een manier moeten vinden om zijn verlies een plek te geven… Bedankt.'