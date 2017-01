Advocaat Jeffrey Huf: 'Ze zijn heel onzorgvuldig met hem omgegaan, dit kan echt niet'

DEN HAAG - Ad Westendorp, de advocaat van Hagenees Jeffrey Huf, is bepaald niet te spreken over de behandeling die zijn cliënt ten deel is gevallen. Volgens Westendorp is er alles aan gedaan om justitie duidelijk te maken dat Huf, die nog maar één been heeft en suikerpatiënt is, niet de cel in had gemoeten. Toch moest Huf 'zitten' en daarbij ging van alles mis, zoals een val in de douche. Westendorp overweegt nu een klacht in te dienen, zegt hij tegen Omroep West.

Huf moest na allerlei gedoe een taakstraf uitvoeren , precies op het moment dat zijn been werd geamputeerd . Dat lukte dus niet en daarom moest hij de cel in. Hoe hij daar werd behandeld, maar ook de gang van zaken rond de straf, is Westendorp in het verkeerde keelgat geschoten.Deze donderdag werd Huf na het uitzitten van zijn straf in de gevangenis van Alphen weer vrijgelaten . Maar die gevangenis was volgens de advocaat helemaal geen geschikte plek. 'Jeffrey heeft niet voor niets een aangepaste woning, met een aangepaste douche en toilet. Dat had hij niet in het huis van bewaring', zegt Westendorp.De advocaat had justitie laten weten dat zijn cliënt 'niet detentie geschikt' is, maar hoorde daarop naar eigen zeggen helemaal niets. 'Vlak voordat hij zich moest melden, heb ik gebeld. In het systeem van justitie stond dat mijn verzoek was afgewezen, maar ik heb niet eens een brief gekregen.'Huf moest dus 'gewoon' de cel in, en daarbij is van alles mis gegaan, vertelt Westendorp aan Omroep West. 'Ja, alles waar ik al bang voor was. Het is echt een hele verkeerde omgeving voor iemand zoals hij. Zijn voeding was niet goed, hij is flink gevallen in de douche en heeft daarbij zijn pols gekneusd. En hij kon 's nachts niet naar het toilet, want dan moest hij eerst zijn prothese weer helemaal aandoen.'Westendorp is boos. 'Ze zijn echt heel onzorgvuldig met hem omgegaan, dit kan echt niet', zegt hij duidelijk geïrriteerd. De advocaat is van plan namens Huf een klacht in te dienen. 'We zijn aan het bekijken waar we dat gaan doen. Bij de Dienst Justitiële Inrichtingen, die over de gevangenissen gaat, of bij de ombudsman.'Het steekt de advocaat ook dat er niks is gedaan met het gratieverzoek dat de vader van Huf heeft ingediend namens zijn zoon. 'Dat is al een jaar geleden gebeurd. Hij vroeg om kwijtschelding omdat Jeffrey in het ziekenhuis lag en zijn been werd geamputeerd.'Volgens Westendorp is dat verzoek blijven liggen. 'Na veel contactpogingen hoorde ik drie weken voordat hij de cel in moest dat er advies was gekomen over het verzoek. Desondanks is er geen beslissing gekomen, hoewel ze daar ruim de tijd voor hadden', briest hij.'Over het gratieverzoek adviseren wij van het Openbaar Ministerie aan het ministerie van Veiligheid en Justitie. Dat is een intern advies en daar kan ik niks over zeggen. Ik weet ook niet of daarover al beslist is', zegt woordvoerder Thea Tjeerdema. 'Maar uiteindelijk beslist de koning daarover.' Voor het antwoord op de vraag waarom het gratieverzoek zo lang is blijven liggen, verwijst zij door naar het ministerie van Veiligheid en Justitie. Daar was donderdag niemand voor commentaar bereikbaar.Over het uitzitten van de straf zegt Tjeerdema: 'In 2016 is de taakstraf omgezet in een celstraf. Daartegen is bezwaar aangetekend en dat is voor zover mij bekend een juridische procedure die een besloten karakter heeft. Dus daar kan ik niet heel veel over zeggen. Wel is duidelijk dat het gerechtshof zijn bezwaarschfift ongegrond heeft verklaard.'Bij het ressortsparket is ook opschorting gevraagd voor het uitzitten van die tien dagen. De woordvoerder: 'Op dat verzoek hebben wij negatief beslist, omdat zijn medische situatie al besproken was bij het bezwaarschrift. Dat is meegenomen in de beslissing van het Hof. Het Openbaar Ministerie vond dat er geen nieuwe informatie bekend was geworden, dus opschorting was niet aan de orde.'