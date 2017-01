Instellingen enthousiast over cultuurcomplex Den Haag: ‘Het is uniek in de wereld’

DEN HAAG - De instellingen die in het cultuurcomplex op het Haagse Spuiplein komen zijn tevreden over het ontwerp. Vorige week keurden zij de indeling van de zes verdiepingen die het OCC telt goed. 'Het wordt een unieke plek in Nederland en misschien wel in de wereld', zei Henk Scholten van het Dans- en Muziekcentrum (DMC) donderdag tijdens een werkbespreking over het ontwerp in de Haagse gemeenteraad.

In het cultuurcomplex komen drie instellingen samen. Het Residentie Orkest, het Nederlands Danstheater en het Koninklijk Conservatorium. Ook het DMC, dat gaat over de programmering en de exploitatie van de zalen krijgt een plek. Nu zijn alle voorstellingen van de instellingen in het tijdelijke Zuiderstrandtheater op Scheveningen.De politiek heeft zijn twijfels over het project van 177 miljoen euro omdat de oplevering met een jaar is vertraagd. Ook is er nog onduidelijkheid over de uiteindelijke kosten. Maar de toekomstige gebruikers zijn positief. : 'Wij zitten op de bovenste drie verdiepingen. Eigenlijk is het drie-en-een-half, want we maken ook gebruik van de stadskantine op de derde. We zijn hier tevreden over want aan de ene kant willen we met de anderen en het publiek samen kunnen optrekken. Dat kan want er is een goede doorstroming mogelijk. Maar daarnaast willen we ons ook kunnen terugtrekken want studeren is ook concentreren.': 'We zitten supergoed in het gebouw. Dat heeft wat discussie gehad want ons werkproces luistert nauw. Bij ons gaat namelijk alles over het proces, als dat goed is dan komt het resultaat vanzelf. Dus het gaat over: hoe kom je bij de studio's, hoe kom je bij de zalen, wie praat met wie, wie kan wie waar in de ruimte ontmoeten. Daar hebben we extreem hard aan gewerkt. Maar schuring geeft glans. Ik bent trots op het resultaat.': 'Ik ben blij dat we gekomen zijn op de plek waar we nu staan. Het geeft mij vertrouwen dat we de verdere uitwerking, vooral wat betreft onze eisen op het gebied van akoestiek, goed kunnen afronden. We krijgen een concertzaal van internationale kwaliteit.': 'Het is een unieke plek omdat je nergens anders de combinatie hebt van opleiding, presentatie en maken. Je hebt in Nederland heel veel theaters en podia maar daar ga je alleen naartoe om een bepaalde voorstelling of optreden te zien. Dit wordt een plek waar je achter de schermen kan kijken of een voorstelling kan zien. Dat leidt tot een andere verhouding tussen bezoekers, inwoners van de stad en de kunst- en cultuurinstellingen. Kunst- en cultuur wordt op deze manier bereikbaar voor iedereen. Dat is belangrijk en daar zijn we voor.''Wat wij doen is uniek in de wereld. Ik heb daarom nog een maatschappelijke oproep: heb begrip en vertrouwen.'