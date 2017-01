Kunstinstelling NEST mag niet naar Haagse Paviljoensgracht: 'We voelen ons belazerd'

DEN HAAG - Kunstinstelling NEST uit Den Haag kan niet verhuizen naar de Paviljoensgracht. Dat heeft wethouder Joris Wijsmuller (HSP) aan de gemeenteraad laten weten. Hij kiest ervoor een andere cultuurinstelling in het voormalige pand van Gemak van de Vrije Academie te plaatsen. NEST is woest over het besluit en voelt zich belazerd door de gemeente.

NEST is een tentoonstellingsruimte voor beeldende kunst en zit nu in de DCR, de culturele broedplaats aan het De Constant Rebecqueplein. De instelling wil daar weg omdat het zichtbaarder wil zijn en wil doorgroeien.Het oog van NEST is komen te vallen op het pand van Gemak van de Vrije Academie op de Paviljoensgracht. Deze kunstinstelling heeft in december 2015 vanwege teruglopende subsidies de deuren moeten sluiten waardoor het gemeentelijke pand beschikbaar is gekomen.'Wij zijn toen in gesprek gegaan met de gemeente', vertelt NEST-bestuurslid David Rietveld. De gemeente heeft ons toegezegd om ons mee te nemen in de plannen die voor het pand gemaakt zouden worden. Maar vervolgens hoorden we niets meer.'Nu blijkt dus dat de gemeente het gebouw aan de Paviljoensgracht aan een andere kunstinstelling Lustlab' gaat verhuren. 'Hoewel het inhoudelijke programma van NEST - net als in de DCR - ook op de Paviljoensgracht van toegevoegde waarde kan zijn, biedt de financiële kant van het voorstel naar mijn mening onvoldoende aanknopingspunten en stabiliteit om de ruimte te verhuren aan Stichting NEST', schrijft Wijsmuller.En: 'Over het voorstel van Stichting Lustlab ben ik enthousiast. Onder de naam The Grey Space in the Middle' wordt de begane grond een presentatieplek die is gericht op kunst, technologie en wetenschap (i.c.m. horeca) uit het tijdperk van de 21e eeuw.'Rietveld: 'Op zich kan ik me voorstellen dat het voor de gemeente interessant is om een meer commerciële partij te vragen, omdat daarmee natuurlijk ook meer huurinkomsten worden ontvangen. Voor de plek - en natuurlijk ook voor NEST - vind ik het jammer. Zeker omdat deze plek van oudsher voor beeldende kunst was bestemd.'Rietveld voelt zich belazerd. 'We hebben geen eerlijke kans gehad en er is geen open gesprek mogelijk geweest. Een bizarre ervaring, ook omdat we ondertussen van alle kanten lof voor ons inhoudelijke programma hebben ontvangen. Ons nieuwste project kan inmiddels rekenen op bijdragen van het Mondriaanfonds, 1818, BNG cultuurfonds en fonds 21. Alleen de gemeente doet niet mee.'Rietveld wijst erop dat de gemeente zowel pandjesbaas is als subsidieverstrekker. 'De gemeente is ook eigenaar van de DCR. Het lijkt erop dat de gemeente ervoor kiest om ons in de DCR te laten zitten zodat er geen probleem ontstaat met de exploitatie van de culturele broedplaats daar. Maar zo wordt het probleem van de gemeente ons probleem.'