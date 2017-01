Theatermaker Romana maakt stuk over autistische zoon

DEN HAAG - Charlie Stevens is een kind van 14. Fysiek is hij een man van 30 en mentaal een kind van 2 dat Dribbel en Bob de Bouwer leuk vindt. Charlie is de ernstig autistische en zwakbegaafde zoon van theatermaker Romana Vrede. De speelster bij het Nationale Toneel in Den Haag maakte het stuk Who’s afraid of Charlie Stevens? over haar zoon.

De voorstelling Who’s afraid of Charlie Stevens? laat geen toeschouwer onberoerd. ‘Iedereen verlaat met tranen in de ogen de zaal’, vertelt Romana Vrede donderdag 19 januari bij Debby en René op de bank.Vanaf 26 januari staat ze in Den Haag op de planken met haar eigen productie. Een confronterend en ontroerend portret over een bijzonder kind. Haar kind. Een tiener met een autistische stoornis die bij overprikkeling zo woest en agressief kan worden dat hij voor zijn omgeving gevaarlijk kan zijn. Dat is ook de reden waarom hij niet meer welkom is op school.‘Laatst kreeg hij een woede-uitbarsting, achterop de fiets bij zijn vader. Een van de begeleiders liep een hersenkneuzing op. Als ik de brief van de advocaat zie, word ik koud. Er staat: 'Mijn cliënt is letsel aangedaan door uw kind'. Mijn kind, mijn gevaarlijke kind. Het is waar, hij werkt je zo naar de grond. Hierna hebben de begeleiders een tijdje alleen met een helm gewerkt, hoewel ik dat verschrikkelijk vond’, zegt Romana.Romana vertelt in haar voorstelling over de grillige, beproefde liefde voor haar zoon. Ondanks alle moeilijke momenten wil Romana met het toneelstuk ook een andere kant laten zien: de schoonheid van haar zoon en autisme. ‘De manier waarop hij beweegt en communiceert - hij kan niet praten - is net kunst. Ik heb de geluiden die hij produceert in het stuk verwerkt. Dan klinkt het als muziek waarop je kunt dansen. Zo mooi’, zegt ze.In de loop de jaren heeft ze haar zoon leren begrijpen. ‘Ik ben een kunstenaar. Kunstenaars staan anders in het leven. Kunst gaat over dat gebied in onze verbeelding waar de ruimte volledig vrij is. Zo kijkt Charlie ook naar de wereld: helemaal onbevangen. Toen ik dat begreep, begreep ik Charlie ook veel beter.’Romana vecht voor een plaats voor Charlie in onze samenleving. Volgens haar zouden we mensen die anders zijn als kunst moeten zien. ‘Veroordeel mensen niet, maar omarm ze. Daar zou de wereld veel beter van worden’, zegt Romana. ‘Ik hoop dat we kinderen zoals Charlie een toekomst kunnen geven.’Who’s afraid of Charlie Stevens? speelt van 26 januari tot en met 5 februari exclusief bij Het Nationale Theater te zien, locatie Kerkstraat 11 in Den Haag. De non-verbale expressie voert de boventoon in deze voorstelling. De regie is in handen van Bram Jansen en de choreografie van Ryan Djojokarso.