Opnieuw Hagenaar de dupe van BMW-diefstal: 'De brutaliteit!'

DEN HAAG - In de Haagse wijk Ypenburg is opnieuw een bewoner de dupe geworden van een BMW-diefstal. Ton Kooper ontdekte dat zijn luxe auto was verdwenen, vier dagen voordat een andere dure BMW uit de wijk werd meegenomen.

'Ik ben er doodziek van', zegt eigenaar Ton Kooper tegen Omroep West. Hij had zijn BMW X5 de avond ervoor voor de deur geparkeerd. Toen hij de volgende ochtend om 8.30 uur naar buiten ging om zijn hond uit te laten, was zijn auto verdwenen. 'Mijn buurvrouw ging rond 8.00 uur joggen en heeft de auto nog zien staan. Dat betekent dat die lui er binnen dat half uur met m'n auto vandoor zijn gegaan. Als ik vijf minuten eerder naar buiten was gekomen, had ik ze op heterdraad betrapt!'Vier dagen na deze diefstal was een andere BMW-eigenaar uit Ypenburg ook de pineut; zijn X6 werd voor de deur gejat . De man had alles gefilmd en eist via Facebook zijn auto terug. Kooper: 'Hier aan de overkant hebben ze de kentekens van een BMW gerukt. En op de Van Alkemadelaan was het kennelijk ook al loos. De Brutaliteit!'Kooper zegt niets te hebben gehoord of te hebben gezien. 'Ze hacken gewoon je auto-software. Ze kunnen de gegevens van je sleutel opzoeken en het alarm uitzetten.'Of er sprake is van een autodiefstalgolf is op dit moment niet bekend.