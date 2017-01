Honderden bewoners protesteren tegen windmolen langs A4

Foto: Omroep West

Bewoners zijn onaangenaam verrast , omdat ze volgens hen nooit een aankondiging hebben gehad van de komst van de molen. De gemeente Leidschendam-Voorburg erkent dat zij wel degelijk wisten dat de gemeente Den Haag een windmolen aan de A4 wilde bouwen.Toch heeft Leidschendam-Voorburg besloten hierover nooit iets te melden aan de omwonenden. Wel heeft de gemeente zelf tevergeefs tot aan de Raad van State geprocedeerd om te voorkomen dat de windmolen er ook echt kwam.Een woordvoerder van de actiegroep tegen de windmolen, Nick Habermehl, zegt dat hij de gemeente Leidschendam-Voorburg niets verwijt. Hij vindt dat de gemeente Den Haag of het bedrijf dat de windmolen heeft laten bouwen met informatie had moeten komen op hun terrein.Toeval of niet, tijdens de protestactie stond de windmolen stil. Er zouden mankementen zijn die eerst opgelost moeten worden. De omwonenden vrezen dat hun huizen minder waard zijn geworden door de horizonvervuiling. Ook veroorzaakt de windmolen geluidsoverlast en een slagschaduw.

