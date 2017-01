Overval op winkel Suezkade in Den Haag blijkt ruzie

Archieffoto

DEN HAAG - In een winkel op de Suezkade in Den Haag is donderdag aan het eind van de middag een ruzie geweest. De twee ruziemakers zijn weggerend, meldt de politie.





In eerste instantie meldde de politie dat het om een overval op een winkel ging. Dat blijkt niet het geval. Wat er precies is gebeurd, is niet bekend.