Derde ongeluk op één dag op A13 bij Delft

DELFT - Op de A13 richting Den Haag is donderdagavond opnieuw een ongeluk gebeurd. Ter hoogte van Delft Noord waren enige tijd twee rijstroken dicht.

Even voor 19.00 uur was de snelweg weer vrij, meldt de ANWB.Het is donderdag het derde ongeluk op deze plek. In de ochtend kantelde een vrachtwagen op de snelweg ter hoogte van Delft Noord. De bestuurder kwam hierbij om het leven Een paar uur later, even na het middaguur, botsten een vrachtwagen en een auto op elkaar , ook ter hoogte van Delft. Twee mensen raakten gewond.