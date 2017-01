Iraanse tandarts opent nieuwe praktijk in Mariahoeve

DEN HAAG - Veel, heel veel uren werk gingen erin zitten. 'Maar ik heb wel resultaat gezien van mijn harde werken', zegt Hamed Gholamie. Donderdag opende de Haagse burgemeester Jozias van Aartsen de gloednieuwe tandartsenpraktijk van de Iraniër.

Trots kijkt Gholamie rond in zijn praktijk in de Haagse wijk Mariahoeve. Ruim, licht én op de begane grond zodat zijn vaak wat oudere patiënten hier ook makkelijk kunnen komen.



Gholamie vluchtte vijftien jaar geleden uit Iran naar Nederland. Daarna deed hij zijn best om de taal te leren en besloot hij te gaan studeren. In Teheran was hij geoloog. Hier wilde hij tandarts worden. En door hard werken is hem dat gelukt. In Mariahoeve nam hij drie jaar geleden een wat noodlijdende praktijk over, op de eerste verdieping van het pand waar hij nu op de begane grond is gevestigd. Toen die ruimte vrij kwam, besloot hij de kans te grijpen.



Kansen



Volgens Gholamie laat hij daarmee zien dat Nederland kansen biedt aan mensen die ze willen grijpen. Ook aan nieuwkomers. ‘Het is hard werken. Maar het kan wel.’



Van Aartsen opende donderdagmiddag de praktijk. Hij benadrukte de er meer mensen zoals de tandarts naar Den Haag komen. ‘Veel van de mensen die vluchten hebben heel veel in hun mars. Je verlaat niet zomaar je land. Je wilt dus vervolgens investeren in je nieuwe toekomst. En heel veel mensen die naar Den Haag komen en hier mogen blijven, hebben ongeveer diezelfde spirit. Ze zijn een aanwinst voor de stad.’



