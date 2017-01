Eis: bijna 2 jaar cel voor overvaller Bruna in Rijswijk

Overval op Bruna in Rijswijk. (Foto: Regio 15)

RIJSWIJK - Het Openbaar Ministerie heeft donderdag 22 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk, geëist tegen een 36-jarige Hagenaar. De man zou in april 2016 een overval hebben gepleegd op de Bruna in de Herenstraat in Rijswijk.





Toen de eigenaar zich verzette en begon te schreeuwen, vluchtte de verdachte de winkel uit. De winkelelier ging achter hem aan. 'Maar vervolgens kreeg hij van de overvaller op de koop toe nog een klap op zijn hoofd met het wapen', aldus de officier van justitie. De overvaller liet het wapen vallen en ging er vervolgens op zijn fiets vandoor. De winkelier



Vingerafdrukken op wapen



De vingerafdrukken van de verdachte komen overeen met de vingerafdrukken op het gevonden wapen. De verdachte Hagenaar ontkent de overval, maar gaf wel toe dat hij het wapen in huis heeft gehad. Volgens hem is het wapen door iemand weggenomen.



De rechter doet over twee weken uitspraak.

De man stapte 23 april de winkel binnen en bedreigde de eigenaar met een vuurwapen. De eigenaar moest van de overvaller geld in een plastic tas doen.Toen de eigenaar zich verzette en begon te schreeuwen, vluchtte de verdachte de winkel uit. De winkelelier ging achter hem aan. 'Maar vervolgens kreeg hij van de overvaller op de koop toe nog een klap op zijn hoofd met het wapen', aldus de officier van justitie. De overvaller liet het wapen vallen en ging er vervolgens op zijn fiets vandoor. De winkelier raakte gewond De vingerafdrukken van de verdachte komen overeen met de vingerafdrukken op het gevonden wapen. De verdachte Hagenaar ontkent de overval, maar gaf wel toe dat hij het wapen in huis heeft gehad. Volgens hem is het wapen door iemand weggenomen.De rechter doet over twee weken uitspraak.