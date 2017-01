GroenLinks en D66: goed schoolontbijt voor ieder Haags kind

DEN HAAG - Op verzoek van GroenLinks en D66 gaat de Haagse gemeente kijken naar de mogelijkheden om kinderen een schoolontbijt aan te bieden. In Den Haag gaan volgens de partijen veel kinderen zonder ontbijt naar school, dat is ongezond en slecht voor de leerprestaties.

GroenLinks en D66 zeggen veel signalen te krijgen dat een grote groep kinderen niet of slecht ontbijt. Vooral in arme gezinnen - een op de vijf kinderen groeit op in armoede - zou het ontbijt vaak worden overgeslagen. Voor opgroeiende kinderen is een goed ontbijt van groot belang.'Op een lege maag kun je niet goed leren. Het is schrijnend dat zoveel kinderen hongerig naar school gaan in onze stad. Met een gezond schoolontbijt kan ieder kind de dag goed beginnen', aldus Arjen Kapteijns, fractievoorzitter van GroenLinks.