Sylvie Meis-imitator uit De Lier is 'Loedermoeder van het Jaar'

DE LIER - Sylvie Meis-imitator Lisette de Bruijn uit De Lier is donderdag verkozen tot Loedermoeder van het Jaar. 'Het is misschien niet zo'n aardig woord, maar het gaat om de betekenis erachter', zegt de dolblije Westlandse moeder tegen Omroep West. De titel is een initiatief van de website loedermoeder.nl.

'Het perfecte plaatje van een moeder zien we vaak voorbijkomen op de sociale media. Terwijl de realiteit heel anders is', zegt Lisette. 'Veel vrouwen zullen zich herkennen in de imperfecte moedermomentjes die ik laat zien.' Ze ziet het daarom als een kroon op haar werk. 'Dit is precies wat ik probeer te bereiken', aldus de moeder.De prijs is in het leven geroepen om moeders te stimuleren om ook hun minder perfecte momenten te delen op social media. Nederland leerde Lisette kennen door haar ludieke Facebookpagina 'Lieve Syl'. Hierop plaatst ze geregeld een foto van zichzelf in een pose die tv-ster Sylvie Meis eerder op een foto heeft aangenomen. Inmiddels hebben al zo'n 25.000 personen haar pagina leuk gevonden.