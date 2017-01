Gestolen 'Zeegezicht bij Scheveningen' van Van Gogh mag terug naar Nederland

DEN HAAG - Twee schilderijen van Vincent van Gogh, waaronder 'Zeegezicht bij Scheveningen' uit 1882, mogen terug naar Nederland. Dat is het gevolg van een uitspraak van de rechter in Italië, meldt het Van Gogh Museum museum donderdag.

De doeken 'Zeegezicht bij Scheveningen' en 'Het uitgaan van de Hervormde Kerk te Nuenen', werden in 2002 gestolen uit het museum in Amsterdam. Eind september 2016 werd bekend dat de schilderijen in Italië waren teruggevonden tijdens een groot onderzoek naar de Camorra, de maffia in Napels. Ze waren in handen van een van de meest criminele bendes. Tot donderdag lag er beslag op de werken, die dienden als bewijsmateriaal, maar de rechter heeft het opgeheven.Directeur Alex Rüger van het Van Gogh Museum is blij dat de schilderijen kunnen terugkomen. 'Op korte termijn zal in Italië de formele overdracht plaatsvinden. Er is nog geen exacte datum, maar naar verwachting zal het spoedig gebeuren', aldus Rüger.