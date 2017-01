Kleinere uitbreiding Madurodam; park luistert naar omwonenden

Madurodam (Archieffoto)

DEN HAAG - Madurodam in Den Haag gaat minder uitbreiden dan aanvankelijk de bedoeling was. Er komt nu nog 0,7 hectare grond bij het park. In eerdere plannen was sprake van een uitbreiding van 4,5 hectare.





Directeur Joris van Dijk zegt in het AD dat de uitbreiding nu de grootte heeft van een voetbalveld, terwijl er eerst sprake was van drie voetbalvelden. Er was veel protest tegen de uitbreiding van Madurodam . Zo was er bezwaar tegen de kap van bomen en omwonenden waren bang dat hun uitzicht wordt verknoeid. Het nieuwe plan voorziet onder meer in de bouw van paviljoens aan de rand van het park.