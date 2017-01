NS: Treinstoring tussen Alphen aan den Rijn en Gouda duurt tot 17.30 uur

ALPHEN AAN DEN RIJN - Tussen Alphen aan den Rijn en Gouda rijden sinds vrijdagmorgen opnieuw geen treinen. Er rijden bussen.

Sinds de inzet van nieuw materieel op het traject Alphen-Gouda gebeurt het regelmatig dat er treinen uitvallen. NS had eerder al laten weten dat het helaas niet kan voorkomen dat een nieuwe trein in de eerste periode kinderziektes heeft. De extra resitijd bedraagt vrijdagmorgen 30 minuten. Volgens een laatste mededeling van de NS is de storing om 17.30 verholpen.