Westlandse tuinder bestrijdt onkruid en insecten met kippen in de kas

Westlands kassenlandschap

WESTLAND - Bestrijding van onkruid en insecten is voor tuinders in het Westland van levensbelang. Steeds vaker worden dieren daarvoor ingezet, zoals bijvoorbeeld kippen.

Bij Peet Noordam uit 's-Gravenzande scharrelen ze ook door de kas. Acht jaar geleden begon hij ermee. En niet één of twee maar veertig stuks. Peet teelt lelies en hij zag motten en rupsjes in zijn kas. Toen herinnerde hij zich opeens dat het veertig jaar geleden heel gewoon was om kippen in je kas te hebben die onkruid en insecten weghalen.



Elke dag heeft hij dertig eieren van zijn 'echte' scharrelkippen. Peet wordt nu steeds vaker gebeld door tuinders die meer willen weten over kippen in een kas. Dit omdat hij de eerste van de moderne tuinders is die er mee is begonnen.