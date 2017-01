Poolse vrijwilligers bieden hulp aan jonge mantelzorgers

Archieffoto: ANP

DEN HAAG - Ongeveer dertig Poolse vrijwilligers hebben donderdagavond op het Plein in Den Haag aandacht gevraagd voor hun werk als MPVV-vrijwilliger in Den Haag. Dat staat voor Multicultureel Platform Vrede & Vrijheid.

Deze geschoolde vrijwilligers willen jonge mantelzorgers helpen. Ze hebben een training van twee maanden achter de rug en willen graag aan de slag. Jonge mantelzorgers staan vaak onder grote druk en hebben niet veel vrije tijd. De MPVV-vrijwilligers nemen af en toe een avond of dagdeel de zorgtaken over zodat de jonge mantelzorgers bijvoorbeeld kunnen sporten of een avondje uit.



Stichting Multicultureel Platform Vrede & Vrijheid (MPVV) is opgericht in januari 2010 en is actief in Den Haag als platform en ontmoetingsplek voor alle Hagenaars, maar vooral voor de nieuwkomers van Poolse komaf.