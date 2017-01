Nog meer kattenplezier in Avonturia de Vogelkelder in Den Haag

DEN HAAG - Een heuse kattenstraat met kattenhuisjes die ook nog eens bewoond worden door allerlei soorten katten. De bekende Haagse dierenwinkel Avonturia de Vogelkelder heeft de 'Kattenwereld' flink uitgebreid. Volgende week zaterdag is de officiële opening.

Avonturia kocht eind 2014 een aangrenzend pand aan en besloot de Kattenwereld uit te breiden. 'De Kattenwereld was de kleinste wereld bij Avonturia, nu met de uitbreiding is er van alles te vinden voor de kat. Er is een heuse kattenstraat met allemaal huisjes waar je allerlei soorten katten kunt zien achter de ramen', zegt Rianne Herrie van de dierenspeciaalzaak.In de nieuwe Kattenwereld is ook de dierenkliniek gevestigd. Het gaat om een compleet nieuwe kliniek voorzien van de modernste apparatuur. 'We gaan er volgend weekend echt een feestje van maken. Zaterdag is publiek welkom voor de opening en een dag eerder opent wethouder Karsten Klein ons nieuwe gedeelte.'Ook Avonturion, het dierentuingedeelte, gaat uitbreiden. Het gaat om het deel waar kinderen op 'expeditie' gaan en kunnen klimmen en klauteren. Herrie: 'We hebben vorig jaar Expeditie Bombay geopend waarbij kinderen allerlei avonturen kunnen beleven terwijl zij zich in India wanen. De bedoeling is dat het tweede gedeelte van het nieuwe pand dit onderdeel nog veel groter maakt. Dus nog meer ruimte voor kinderen en dieren'.Avonturia de Vogelkelder is de grootste dierenspeciaalzaak van Nederland. De eigenaar, Jan Huybers, overleed vorig jaar november . Hij begon in 1976 met zijn dierenwinkel vanuit zijn kelder.Toen het bedrijf in september 2016 het veertigjarig bestaan vierde, was het inmiddels uitgegroeid tot een familiebedrijf met meer dan 50 werknemers.