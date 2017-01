Middelbare school in Zoetermeer ontruimd na gaslek

ZOETERMEER - Zo'n 200 leerlingen van Het Atrium in Zoetermeer hebben vrijdagochtend enige tijd in de kou op straat gestaan. De middelbare school werd ontruimd na een mogelijk gaslek. De brandweer heeft metingen verricht, maar kon niets vinden.

Volgens interim-directeur Cor Verheul werd er een 'lichte gaslucht' in de school geroken en werd daarop besloten om te ontruimen. 'Dat was zekerheidshalve', zegt Verheul. 'Maar de ontruiming verliep perfect. We kregen zelfs complimenten van de brandweer.'De leerlingen - enkele waren in de haast hun jas vergeten - zijn even opgevangen in een naastgelegen school, aldus Verheul. Inmiddels zijn de lessen weer hervat.