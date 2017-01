Voorbeschouwing ADO Den Haag – PEC Zwolle: Petrovic blij dat Kastaneer inzetbaar is

DEN HAAG - Het moet voor ADO-trainer Zeljko Petrovic een opluchting zijn dat smaakmaker Gervane Kastaneer nog niet is vertrokken naar FSV Mainz 05 en zodoende inzetbaar is tegen PEC Zwolle. ‘Kastaneer heeft deze week heel goed getraind en wil graag spelen. Na het weekend zien we wel weer verder’, aldus Petrovic.

Een week eerder werd Kastaneer buiten de selectie gehouden. Volgens Petrovic was dat geen opgelegde sanctie vanuit de club. ‘Ik mag alles wat ik wil en ik doe alles wat goed is voor het elftal en de club. Met mij kan je alle kanten op, maar wel met normale communicatie. Bij delegerend gedrag ben ik een lastig persoon. Vorige week waren ADO Den Haag en FSV Mainz in gesprek en wilden wij geen risico nemen’, vertelt Petrovic.De laatste keer dat ADO Den Haag in eigen huis won van PEC Zwolle was op 21 februari 2015. In een knotsgek duel won de ploeg van Henk Fraser met 3-2. Na negentig minuten stond ADO met 2-1 voor. In de eerste minuut van de blessuretijd profiteerde Mustafa Saymak van een fout in de defensie en maakte gelijk. Direct na de aftrap wist ADO via Michiel Kramer weer op voorsprong te komen: 3-2.Zwolle mist zaterdagavond smaakmaker Youness Mokhtar. De linksbuiten was in de eerste ontmoeting van dit seizoen goud waard voor PEC. Hij zorgde met zijn twee doelpunten voor de eerste overwinning van Zwolle in het huidige seizoen.Mis niks van de wedstrijd tussen ADO Den Haag en PEC Zwolle en luister live op 89.3 FM Radio West. De uitzending start om 19.00 uur en het commentaar bij de wedstrijd wordt gedaan door Jim van der Deijl en Bart Nolles.Christiaan BaxPEC Zwolle – ADO Den Haag 2-1ADO Den Haag – PEC Zwolle 0-2PEC Zwolle – ADO Den Haag 2-1ADO Den Haag – PEC Zwolle 3-2PEC Zwolle – ADO Den Haag 3-1ADO Den Haag – PEC Zwolle 1-1PEC Zwolle – ADO Den Haag 6-1