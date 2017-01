Zelfverzekerde Becker: ‘Wij gaan winnen van Zwolle en Becker, Kastaneer en Ruben gaan scoren’

DEN HAAG - Sheraldo Becker is er zeker van: ADO Den Haag gaat zaterdagavond winnen van PEC Zwolle. Sterker nog, hij weet zelfs al wie de doelpunten gaan maken. ‘Becker, Kastaneer en Schaken gaan scoren’, aldus de zelfverzekerde buitenspeler.

Becker vervolgt: ‘We moeten een beetje lef tonen en het initiatief nemen. We spelen 4-3-3 met twee snelle buitenspelers en een snelle spits. Ik denk dat wij tegenover Zwolle zeker gevaarlijk kunnen worden.’De 21-jarige flankspeler treft in PEC Zwolle zijn voormalig werkgever. ‘Dat doet me niks. Ik vind het leuk om die jongens te zien, maar ik speel nu voor ADO Den Haag. Zo werkt dat in het voetbal.’